UPM lõpetab biokomposiitide tootmise, sest turg pole fossiilivabaks plastiks valmis

UPM Biocomposites on olnud üks uutest äridest, millesse ettevõte on investeerinud viimase 15 aasta jooksul. Tooted on olemasolevate, enamasti fossiilsete alternatiividega võrreldes jätkusuutlikumad ning on turgudel head tagasisidet saanud. Mõlemad ärisuunad ei ole aga suutnud jõuda tööstuslikku mastaapi ega anna püsivalt positiivseid äritulemusi.