Türil töötab Baltimaade esimene taimse joogi tehas

„Kaer on Eesti kuld – väärt vili, mille alternatiivse kasutamise peale me ise ei tulegi, kuna oleme kaerahelbepudruga harjunud,“ ei väsi Katre Kõvask kodumaist vilja kiitmast. Lisades, et just see kaer, mis Eestis ja põhjariikides kasvab, on tohutult toitaineterikas, see annab aga taimsete jookide turul kõva eelise.