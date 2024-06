Juunikuu absoluutne soojarekord jäi püsima. Ees ootab aga troopiliselt soe öö

Eeloleval ööl (29.06) jõuab Läänemerelt niiskem madalrõhulohk, mis liigub kirde suunas üle maa. Pilvisus lääne poolt tiheneb. Enne keskööd sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ja on äikeseoht. Kesköö paiku jõuab saartele laialdasem vihmasadu, mis liigub edasi mandrile, on äikest. Kesk-Eestisse jõuavad sajuhood hommikuks. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates edelasse ja läände 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17..23°C, seega ootab meid ees troopiliselt soe öö.

Laupäeva päeval eemaldub madalrõhulohk kirde suunas ja selle järel laieneb Eesti kohale kõrgrõhkkonna põhjaserv. Saartel on päeval juba pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mandril on ennelõunal pilvine ja mitmel pool sajab vihma, Kesk- ja Ida-Eestis võib olla äikest, keskpäeva paiku lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 20..25, Ida-Eestis kuni 27°C, tuulele avatud rannikul kuni 18°C.