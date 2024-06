ILMATEADE | Vihmast oodatud leevendus jääb tulemata

Pühapäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on olulise sajuta. Õhtul suureneb saartel vihma tõenäosus. Läänekaare tuul päeva peale vaibub ja pöördub õhtul idakaarde. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 21..26, tuulele avatud rannikul jääb alla 20°C.

Uus nädal

Esmaspäeva (1.07) öösel jõuab Kesk-Euroopast Gotlandi lähistele madalrõhkkond, mis päeval edasi üle Läänemere põhja-kirde suunas liigub, selle serva mööda kanduvad üle Eesti vihmapilved, on äikest ja tugevaid sajuhooge (saju ~75%). Tuul tugevneb, puhub idakaarest, päeva peale pöördub lõunakaarde, õhtul võivad Liivi lahe ääres edelatuule puhangud 18 m/s ulatuda. Lõunakaarest saabuv palavus teeb üürikese lühivisiidi, öine õhutemperatuur on 13..17, päeval tõuseb 22..27, Kagu-Eestis 30°C-ni, pärastlõunal saartest alates langeb õhutemperatuur 20°C ümbrusse.

Teisipäeval (2.07) liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle servas on meil sajuhooge hõredamalt ja harvem ning enamasti päevasel ajal (saju tõenäosus ~50%). Tugev edela- ja läänetuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..23°C, rannikul alla 20°C.

Kolmapäeval (3.07) madalrõhkkond küll kaugeneb ja õhurõhk veidi tõuseb, kuid valitsevas edela-, lõunavoolus saabuvas õhumassis on nõnda palju niiskust, et kohatistest vihmahoogudest pääsu pole (saju tõenäosus ~50%). Puhub mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 18..22°C.