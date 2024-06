Täna, juuni viimasel päeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on olulise sajuta. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, õhtul pöördub tuul idakaarde, saartel tugevneb ida- ja kagutuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 22..28, rannikul kohati kuni 19°C.