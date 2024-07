ILMATEADE | Kuum ja tormine: täna tuleb kuni 33 kraadi sooja, sajab rahet

Pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, paiguti on sadu tugev, pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Ida-Eestisse on oodata rahet. Kagu- ja lõunatuul pöördub edelasse ja läände 4-10, puhanguti 15, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul nõrgeneb. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20..27, saartel 18..20 ja Ida-Eestis kuni 32-33°C.