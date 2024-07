Lõõgastav puhkus kultuuripealinnas, V Spaahotellis!

V Spaahotellis on lai paketivalik nii peredele , romantikutele kui ka spaatajatele , mis on kohandatud erinevatele soovidele ja vajadustele vastavalt:

Pisikesi puhkajaid rõõmustab V Spaahotellis vahva V Jänku maskott, keda võib kohata hotellis ringi lustimas. Lisaks on V Spaahotellis 21 erilist tuba, mille külalistel avaneb võimalus näha hotelliaknast maskoti, V Jänku ja tema pesakonna seiklusi. Täis- ja pooltundidel algab just teatud tubade akende taga mõned minutid kestev laseranimatsioon.

Toitlustus on tasemel

Joyce restoranis on võimalik nautida mitmekesist hommikusööki ning Michelini väärilisi à La Carte maitseelamusi. Kolm aastat järjest on restoran Joyce saanud Michelin Guide tunnustuse. Restoranis on olemas ka laste mängunurk ja valikuterohke lastemenüü.