ENNEOLEMATU ÖÖBAZAAR | Ööbazaaril pole midagi tavapärast!

Võib öelda, et öös on asju. Üks nendest asjadest on Ööbazaari nime kandev üritusteseeria, mis viib tavapärase laadamelu neljas erinevas kohas üle Eesti öösse. Mille poolest erineb Ööbazaar tavalisest laadast ja mida on oodata külastajatel ja kauplejatel?