KANDIDAADID | Kellest saab aasta põllumees? Žürii kihutab koos ministriga mööda Eestit ringi, otsides seda õiget

Aga mis seos on siin põllumeestega?

Nimelt on tänavused parimad lihaveisekasvatajad Diana ja Arno Pärna aastaid oma lihaveistega tublit tööd teinud, et rahvuspargi rannaniidud oleksid hooldatud, pilliroost puhastatud ning vaade merele kuni silmapiirini avatud.

Nii peatuski Maalehe ja Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud konkursi „Aasta põllumees 2024“ žürii Lahemaa rahvuspargis, hinnates seda, milline osakaal on limusiini tõugu lihaveistel Vihasoo rannaalade ning Võhma ja Uusküla aru- ja looniitude hooldamisel.

Tänu Arno ja Diana Pärna tõupuhastele limusiinidele paistab rannajoon meie rah­vus­pargis pilliroost välja ning vähemaks on jäänud kaldapelaseid võsastunud karjamaid. Pärna pere peab OÜs Lahe Maamees ligi paarisada limusiini tõugu lihaveist. Konkursile esitas Pärna pere kandideerima Maaelu Edendamise Sihtasutus, kellelt pererahvas pälvis ka parima lihaveisekasvataja tiitli.

Perenaine Diana Pärna selgitas, et veel eelmisel aastal oli neil sada ammlehma, nüüdseks on ammlehmi 77. Koos noorkarja ja pullidega on 185 lihaveist.

Rohusööda varumisest sõltub loomade arv

„Eelmisel aastal oli meil niivõrd raske rohusööda varumise aasta, et me sügiseks ikkagi vähendasime karja,“ rääkis Diana Pärna ja lisas, et nad olid valiku ees: kas toidavad oma lihaveiseid kehvemini, aga neid on rohkem. Või valivad selle tee, et sööt on natuke parem, aga loomi on vähem.

„Valisime selle tee, et need loomad, kes meil on, saavad hästi toidetud ja on ilusad,“ tõi esile perenaine Diana Pärna.

Rohusööda varumine on päevakorras ka Lääne-Virumaal Laekvere ümbruses tegutseval osaühingul Muuga PM, mida juhib Margo Klaasmägi, kelle tänavusele konkursile esitas Virumaa Põllumeeste Liit.

„Margo on üles ehitanud tulevikku vaatava ja innovaatilise põllumajandusettevõtte,“ tunnustavad Virumaa põllumehed seda Lääne-Virumaa ettevõtjat, kes alustas oma karjääri metsanduses, aga on nüüd jõudnud põllumajandusse.