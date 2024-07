Kohtumine püramiid-koerakäpaga tema leviku põhjapiiril

Kui nimetada Eesti kõige värvierksama õievärviga orhideed, siis on see üsna kindlalt püramiid-koerakäpp (Anacamptis pyramidalis). Säherdust silmapaistvat lillapunast tooni ei esine ühelgi teisel kodumaa käpalisel. Selles on justkui midagi mitte päris meie loodusesse kuuluvat.