Koolijuhid suvel ei puhka – muidu napsatakse parimad pedagoogid nina alt ära

Ehkki ülikoolid raporteerivad üksteise võidu, et huvi õpetajakoolituse vastu kasvab, saab koolijuhtide hinnangul pedagoogikutse populaarsuse vilju noppida heal juhul paari-kolme aasta pärast. „Suurim probleem on jätkuvalt see, et puudu on vastava kvalifikatsiooniga õpetajad,“ kinnitavad Maalehega vestelnud üldhariduskoolide direktorid nagu ühest suust.