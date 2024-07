Liiga palju päikest on tervisele ohtlik

Päikesepõletus on tervisekassa andmetel nõudnud meditsiinilist tähelepanu keskmiselt ligi 200 patsiendil aastas. 58% päikesepõletuse patsientidest on naised ning kõige levinum on see 20–29aastaste seas. Enamasti piisab leevenduse saamiseks pereõe või -arsti konsultatsioonist, sest päikesepõletusele leiab lahenduse koduste vahenditega.