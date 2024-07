„Meie ei ole mitte midagi valesti teinud! Detailplaneeringus on kõik kirjas. Nüüd, kui asjad on tehtud, öeldakse, et valesti. Kus nad varem olid?! Me oleks ju kõiki nõudmisi täitnud,“ räägib OÜ Ventex Ehitus juhatuse liige Raivo Raudsepp, et meel on must ja hing trotsi täis, sest Alliko arendusega on toimetatud tasa ja targu ning keskkonna eripärasid ja väärtusi arvesse võttes.