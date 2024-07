„Maagiline 100 kg piima päevas on nüüd ületatud.“ Sündinud on uus Eesti rekordlehm

Rekordlehma teise laktatsiooni toodang oli samuti silmapaistev, mis lüpsti mullu, olles 17918 kg piima. Huvitav fakt on ka see, et rekordiomanik ise on sündinud kaksikuna.

Eikla Agro OÜ tegevjuht Ülar Tänak ütles rekordtulemust kommenteerides, et ühte edufaktorit on raske nimetada kuna tegu on paljude tegurite koosmõjuga. „See on kui peenhäälestus, püüame kogu farmi töökorraldust luua paremini toimivaks ja teha loomade heaolu paremaks. Kui loomal on hea olla, siis ta annab ka vastavalt toodangut,“ jäi peremees tagasihoidlikuks. Igapäevaselt rekordlehm farmirahvale silma ei paista, mis tähendabki, et tegemist on probleemivaba piimaandjaga, kes erikohtlemist ei vaja. Ta lisas, et loomi söödetaks maisisiloga, mille saak kujunes üsna heaks. Tänaku sõnul on farmis poolautomaatne karusell lüpsiplats ning maksimaalselt püütakse panustada loomade heaolu parandamisele. Kaasaegne vabapidamise farm ehitati 2005. aastal. Tänaku juhitavate erinevate ettevõtetele kuulub kokku 950 lüpsilehma, noorkarjaga kokku on veiste arv ca 1700.