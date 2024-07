ILMATEADE | Äike ja tugev tuul: nagu mujal Eestiski, tuleb Rally Estonia teine päev tormiselt

Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde 3-8, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 17..20, Kagu-Eestis kuni 22°C.