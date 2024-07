Hüpe keskaega: teadlased uurivad ja jäljendavad Karulas söepõletust ja rauasulatust

Söepõletamise ajalugu

See, kas söed on valmis, tehti kindlaks rauast oraga torkides. Miiliahju jahtudes tõsteti mättad pealt ning võeti söestunud puupakud välja. Kui põletamine õnnestus hästi, olid kõik puupakud niisama terved, kui ahju pannes ja täielikult söestunud.

Eestis kadusid miiliahjud kasutusest 20. sajandi alguses, kuna sepatööl hakati miilisöe asemel kivisütt kasutama. Tänapäeval on mõnes Eesti paigas hakatud uuesti miiliahju kasutama ning nõnda on valmistatud grillsütt.

Uuritakse ka rauasulatamist

Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli vanemlektor Pille Tomson ütles, et Eestis on söepõletust vähe uuritud. „Eelmise aasta lõpul avastati Karulast üheksa kuhjakujulist maapealset söemiili, mis on dateeritud 15. sajandisse. Lisaks on ümbruskonnas arvukalt auke, mis on jäänud maa-alustest miilidest,“ sõnas Pille Tomson.