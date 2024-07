FOTOD | Lagunev ajalugu: Eestis on kümneid jaamahooneid, millega keegi midagi teha ei oska

1928. aastal praeguse kuju saanud Tapa jaamahoone laguneb avaliku kasutuseta juba viimased kaks kümnendit. Tõsi, seal on filmitud nii „Detsembrikuumust“ kui ka teisi linateoseid. Seal on etendatud Eesti 100. sünnipäeva teatriprojekti, Titanicu orkestri ja Anna Karenina abikaasa lugu. Aga need on episoodilised rollid.