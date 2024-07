Teisipäeval (9.7) tugevneb Eesti kohal kõrgrõhuala mõju. Taevas on selgem. Saju tõenäosus on väike, vaid pärastlõunaks arenevaist pilverünkadest võib üksikuid lühiajalisi vihmahoogusid olla (saju võimalus kuni 25%). Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7–13, rannikul kuni 16, päeval 21–24, rannikul veidi alla 20 °C.