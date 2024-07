Prognoos: hunte on Eestis liiga palju, uued rekordid tulekul

„Kui viimastel aastatel on üritatud avalikkust veenda selles, et hundi tekitatud kahjustuste hulk ei sõltu hundi arvukusest, ei ole viimase 14 aasta hundi pesakondade arvu ja hundi tekitatud kahjustusi võrreldes kahtlust, et üsna tugev korrelatsioon nende näitajate vahel on olemas ning hundi tekitatud kahjustusjuhtumite arv ja ka murtud kariloomade arv Eestis sõltub oluliselt hundi asurkonna suurusest,“ edastab keskkonnaagentuur värskes ulukiseirearuandes sama sõnumi, mida jahimehed on üsna kurtidele kõrvadele rääkinud.