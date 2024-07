Eestis on tekkinud ootamatu nõudlus kohaliku makaronimaterjali järele

Aastaid tagasi oli durumnisu kasvatamine meil mõeldamatu. Nüüdseks on kliima soojenemine olukorda sedavõrd palju muutnud, et kõvast nisust on saamas perspektiivne kultuur. Veelgi enam, kohalik makaronitootja soovib seda vilja ka kodumaalt ostma hakata.