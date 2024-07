Targu Talita tahvelarvuti võitja on selgunud!

Selleks, et inimesed Targu Talita veebiväljaandest teadlikud oleksid, küsisime inimestelt: mida te sooviksite Targu Talitast lugeda? Vastanute vahel läks loosimiseks tahvelarvuti.

Loosirattas otsustas, et tahvelarvuti võidab seekord Siiri Siitam Harjumaalt. Võtame teiega ühendust. Palju õnne!

Väga vajalik teema! Targu Talita lubab, et varakevadel, mil see teema jälle paljude aiapidajate jaoks aktuaalne on, koostame ekspertide abiga täpse juhise, millest kõik huvilised teadmisi ammutada saavad.