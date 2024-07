Kalurid õlitasid laidudel 8095 pesatäit kormoranimune

Kormoranide mõju on eriti tuntav seetõttu, et lindude saagiks langeb palju noorkalu, kes on just jõudmas kiire kasvu faasi. Mõju vääriskaladele on veelgi suurem, kuna neid kasvatatakse ette ja asustatakse sageli piirkonda, kus varakevadel kormoranid massiliselt toituvad enne pesitsusperioodi.