Liitlassõdurite väidetavad vägistamisjuhtumid osutusid väärinfoks

Võru vallavolikogu liige Kertu Luisk väitis, et liitlassõdurid on kohalikke vägistanud. Seda ei suudetud tõendada.

Kagu jaoskonna uurimisgrupi juhi Kaire Kontsa sõnul levitati kevadel sotsiaalmeedias informatsiooni, et Võru linnas on toime pandud mitu vägistamisjuhtumit, kuigi politsei poole pole kannatanuid pöördunud ega neile sellekohaseid kuriteoteateid laekunud. „Politsei alustas sotsiaalmeedias levinud info pinnalt kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas väited vastavad tõele. Praeguseks oleme kindlaks teinud, et tegemist oli valeinfoga ja kirjeldatud sündmuseid ei ole toimunud,“ ütleb Konts.