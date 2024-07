VIDEO | Simmanist jätkab ringreisi! Kord on Kadrina käes

Kadrina on tore kant, see on ilmselt kõigile selge. Ja kes veel ei tea - Simmanist soovitab külastada. Täpselt sama toredad ja eriilmelised on ka sealsed inimesed, kelle hulgas üllataval kombel ka rahvast nii kaugemalt kui lähemalt. Erinevate inimestega juttu tehes saame teada, et ühelt tavaliselt peolt endale peikat leida on pigem keeruline ning ka seda, et kui sa kord oled juba alkoholile elus otsustavalt ei öelnud, pole keeruline seda põhimõtet ka terve ülejäänud elu järgida.