ILMATEADE | Paar päeva püsib imeline rannailm, kuniks tuleb taas äike

Soe püsib, on kerget äikest

Kolmapäev (10.07) tuleb kõrgrõhkkonna all sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Läänekaare tuul hommikuks rahuneb ja päev on vaikne, õhtu mõõduka idakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 7–12, rannikul üle 15 °C, päeval 21–26 °C, saarte rannikul 20 °C ümber.

Neljapäeval (11.07) taandub kõrgrõhkkond itta ja Läänemerele laieneb madalrõhkkonna serv, mis muudab kagutuule tugevaks. Öö on mandril vähese pilvisusega, kuid saartel kattub taevas aeglaselt pilvedega ja hommiku poole ööd on oodata vihmahooge. Päeval laieneb sajuala ühes äikese, tugevate vihmahoogude ja tuuleiilidega üle Lääne-Eesti. Ida-Eestis jääb sajuvõimalus alla 50%. Õhutemperatuur on öösel 12–19, päeval 23–28 °C, sisemaal võib kohati tõusta 30 °C-ni, saarte rannikul jääb 20 °C ümbrusesse.

Reedel (12.07) liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle lohk libiseb üle Eesti. Sajab hoovihma, on äikest, paiguti on sadu tugev ja äikesega kaasneb tugevaid tuulepuhanguid. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 16–20, päeval 20–26 °C.

Laupäeval (13.07) on Baltimaade kohal nõrk kõrgrõhuala, kuid juba pärastlõunal jõuab Läänemere lõunaosast saartele põhja poole liikuva madalrõhuala põhjaserv. Öösel sajab vähest hoovihma veel Kirde-Eestis, kuid pärastlõunal jõuab saartele uus hoovihmade ja äikesevöönd. Tuul on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 12–17, päeval 22–28, rannikul 20 °C ümber.