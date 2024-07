Suursugune valge tolmpea

Neist kolmest haruldasim on just valge tolmpea. Ei ole just ülemäära palju eestlasi, kes teda looduses oma silmaga näinud on. Suurem võimalus valge tolmpeaga kohtuda on Lääne-Saaremaal. Seal võib juhtuda, et kogemata, lausa maantee servas see iludus ette jääb, ja mitte üksi-kaksi, vaid lausa kümnete kaupa.