Sellesuvine umbrohupeenar

Üks selline ajaaken avanes neile tänavu. Kevadel juurisin välja hekijupi ja teisaldasin selle mujale. Maha jäänud augurivi täitsin aiaservast toodud mullaga. Sinna asenduseks muude istikute istutamine jäi aga venima. Kuna loodus teadagi tühja kohta ei salli, lõi must maapind peagi haljendama. Esimese hooga tormasin va maltsa ja rakvere raipeid välja tirima. Kui ühtäkki avastasin, et umbrohud on ju iseenesest vägagi huvitavad, nii harva kui neid üldse näeb. Ja pealegi on mõnel neist oma ilu täitsa olemas.