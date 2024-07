Arstid arvasid, et Aleksandra ei hakka kunagi ilma toeta käima. Nüüd treenib ta olümpiaks

2017. aasta veebruaris oli Aleksandra teel töölt ülikooli, kuid kohale ei jõudnud. Roolis olles pidurdas ta Tallinnas Tammsaare teel järsku, ja auto paiskus vastu posti. Päästjad pidid Aleksandra autost välja lõikama. „Sõitsin ülikooli. Edasi on must auk. Olen tänulik sellele inimesele, kes mulle kiirabi kutsus,“ ohkab Aleksandra. Tal vedas, et üldse ellu jäi.