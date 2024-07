AVATUD TALUD 2024 | Kaina talu peremees: Põllumajandusega on nagu nõukogude armeega: teeb kas meheks või sandiks

Ja siis leitakse koos: ah, pane kirja, et kolm meetrit on.

No on ikka küll, leiab Evelin.

Nii ütleb ema Evelin. Et on kaks meetrit.

Elamustest kõneledes... No siis veel kui Kossa! Tema on Šoti mägiveis, kes on siin koduloom - ja mitte ilmaski ei saa ta lihaks - ja kelle sarved on kaks meetrit laiad.

Tema abikaasa Echo avaldab lootust, et õnnestub õigeks ajaks sättida valmis võlumets, omapärane valgustatud tunnel, kuhu on safarikäruga täpselt paras maa sõita.

Kes Harjumaal Vatslasse satub, arvestagu heaga, et Kimaskite pere südamed ja uksed on valla.

Asi nii. Mõned kuud tagasi juhtus, et üks veis jäi värava ja seina vahele kinni, sattus paanikasse ja lükkas peremeest - kao eest!, aga pani niisukese hooga müksu, et Andrusel puusaluu pilbasteks.

„Kossa on suurepärane lapsehoidja. Veistel on ju nii, et kui kari läheb sööma, siis keegi peab vasikaid valvama. Lapsed lükatakse muretult Kossa juurde.“

Selline on kümneaastane Kossa, autoriteet karjas, armastatud pereliige/koduloom ja meeldiv seltskonnategelane.

Kanu on ka. Eriti veetlevad on siidikanad, vahvad tutid peas. Ja on ka kukk, alfons.

Õudne naistemees, ütleb Evelin. Aga et just on sadanud, on hurmuri muidu imposantne soeng vajunud peadligi, samas on tunda tugevat sisemist pinget ja põlemist kanakarja valvamise ja enda esitlemise osas.

Praegu on talus järel 17 veist, mustad, sümpaatsed, läikivad, uudishimulikud.

Kui Andrus õnnetult viga sai, oli selge, et niisuguse kapaku ja töömahuga nagu enne edasi minna ei saa. Need, kes olid poegimas, ja ka vasikad, tuli müüki panna. Küll aga nuputab järeltulija oma kaasaga, kuidas endist hiilgust taastada.

Muide, toas on neil üks püüton. Perenaine üritab teda mannergust välja õngitseda, et teda näidata (Evelin: „Ta ei tee midagi, ta on kägistaja“) aga pallpüüton ei tule.

Mida siuke ka sööb?

Näidatakse sügavkülma, kus on kilekotis virn hiiri, käpad püsti, ninad roosad. Asjalood on nüüd nii, et püütoni ninaesine peab muutuma (kuidas ja milliseks, ei tea), sest loomakaitsjad ei pea õigeks, et kedagi kasvatatakse kellegi jaoks ärasöömiseks.

Kuule, Andrus, räägi parem, kuidas põllumehe elu Eestis on kah?

„Ma ei tea ühtegi lihaveisekasvatajat, kes sellest ära elaks... Liha me muidugi sööme. Leiva ja või toob majja naine, kes käib tööl. Võib-olla kui panustaks minimaalselt, siis elaks kuidagi ära, aga meie panustame siin ikka maksimaalselt.“

Kohe läheb lahti töö külaliste vastuvõtmiseks. Et ikka oleks, mida süüa ja head-paremat (veise grill-toorvorstid, pihvid-burgeid, suitsuvorstid jne) jätkuks ka koju kaasa osta.

Ja et heinapallitorn oleks olemas ja kindel.

Ning et tee iidse ohvrikivini (kus muistsel ajal käidi edukat põllumajandust soovimas) ja tammeni, mis on kasvanud läbi kivi, oleks värskelt niidetud ja lõhnaks nagu maa ja kodu üheaegselt.

Olete oodatud!

Avatud Talude päev 2024 Kümnes avatud talude päev toimub 20.–21. juulini (laupäevast pühapäevani). Maaleht on ürituse meediapartner ja avaldab järgmise nädala jooksul lood seitsmest põnevast talust, mida uudistama minna. Veelgi rohkem infot ja talusid leiad avatud talude kodulehelt.