AVATUD TALUD 2024 | Mõdu mekkima? Rahutu loom Nöösker meelitab mesise keelekastega

Nöösker on Eesti ja tegelikult kogu meie lähipiirkonna esimene modernne mõdukoda. Mõdu on aastatuhandete pikkuse ajalooga meest, veest ja pärmist kääritatud alkohoolne jook, millel on veini kangus ja põnevaid maitseid. Caroline Aruoja, mõdukoja perenaine ja üks omanikest, räägib, et mõdu kohta on väidetud, et tegu on maailma vanima kääritatud alkohoolse joogiga. „Seda on muidugi raske tõendada, kas nii ka on,“ räägib Aruoja, „aga iidne keelekaste on ta kindlasti.“

Kasutavad erinevaid pärme

Kuidas mõdu valmib ja mis jook see siis ikkagi on?

„On vaja mett ja vett ja siis tavaliselt tänapäeval kasutatakse pärmi, kas veini-, siidri- või õllepärmi,“ selgitab Aruoja. „Selle tulemusel on tänapäeva mõdu tihti veini kangusega. Igasuguste huvitavate maitsetega joogid. Meil on esimene mõdu valmis, avatud talude päevadeks peaks veel kaks uut mõdu valmis saama.“

Mõdukoja perenaine purustab eelarvamusi: „Aga ega siis mõdu ei pruugi olla vaid mesine keelekaste. Kõige tavalisemas, traditsioonilises mõdus on tõesti mesi, vesi ja pärm. Aga me ise oleme ka katsetanud väga erinevate marjade ja puuviljadega, vürtside ja ürtidega, variante on palju. Ja vee asemel võib kasutada mahla, näiteks viinamarja- või õunamahla, ja siis on tulemus taas hoopis erilisem. Võib ka teha mõdu ja õlle hübriidjoogi ning jälle on uus põnev maitse. Väga laia valikuga jook, mis pole Eestis veel sugugi tuntud. Kui me ise oleme tahtnud välismaa mõdu osta, siis neid lihtsalt ei müüda siin. Näiteks Ameerika mõdu ei olegi kuskilt saada. Aga seal on juba üle 800 modernse mõdukoja. Kui Euroopas see pisik nakatab inimesi, tuleb võib-olla ka siin selline buum.“

Maitsed üllatavad alati