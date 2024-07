Raja talu peremees: Helmed ei saa enam suud pruukida, nüüd läheb marjakasvataja elu ainult paremaks

Ohkab. „Kui sa oled elanud nii kaua kui mina, siis ... tead ... tulemus on tore. Kuigi marjakasvatus on väga pingeline. Inimesed ei kujuta töömahtu ette!“

„See on praktiliselt ainuke vaarikas Eestis, ülejäänud Eesti on vaarikata,“ teatab ta. Nii kaugele, kui silm ulatub, on kaunid puhtad read, küljes vaarikad kui rubiinid.

Aga kas kurdetakse ka, et kallis on?

„Vaata nüüd mustikat,“ ütleb Gunnar, painutades veidi kultuurmustika oksa, mille küljes on valged mammud. „Oi, see annab hea saagi,“ imetleb Gunnar oma meeskonna töö ja looduse koosmõju.

Heal päeval on tal siin 20 abilist tööl. On ka vange tööle toodud (kui teisi polnud võtta), aga nende tööd Gunnar üleliia kõrgelt ei hinda.

Eelmisel aastal oli Gunnaril üks õudne hetk. Külm näpistas vaarikal õied ära. „Eluisu võttis ära, vaatad, ilusad õied, ja tuleb külm, kõik kadunud... Aga ilmad, ma pean ütlema, on läinud soojemaks ... ja imelikumaks. Vanasti said näiteks maasika peale jaani, nüüd juba juuni algusest.“

„Jaa, kuigi Tartu teadlased tegid kindlaks, et magusaim on Polka, on ka Malviina – see on meil praegu – väga hea. Sellised ... maasikalikud maasikad on, intensiivse maitse ja kauni kujuga.“