AVATUD TALUD 2024 | Tänava talus on ülisõbralikud kitsed ja lambad: „Nad ennast tagasi ei hoia!“

„Aga miks me seda üldse teeme...,“ vajub Margus mõttesse. „Mingi lugu on rääkida inimestele. Kuni meil on lugu, mida rääkida, seni me külalisi ka vastu võtame. Kui lugu enam ei ole, tuleb uus leida – eelkõige iseenda jaoks.“

Tema sõnul on Avatud talude päev nagu murufestival, kus saavad kokku sarnase mõttemaailmaga inimesed ja kõige toredam on see, et ka külalistel on oma lood rääkida, mida pererahvaga jagatakse. Nädalavahetuse lõpuks on nii võõrustajad kui ka külastajad pilgeni mõnusaid muljeid täis. „Ma võrdleks seda lausa laulupeoga. Vastastikune rõõm on see võtmesõna.“