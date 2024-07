Jüri Vilmsi kalmus on ikka Vilms? Riigiasutused soovivad haua lahti kaevata

Justiitsminister Madis Timpson on seda meelt, et Jüri Vilmsi surma ja säilmete ümber on palju segadust ja Eesti ajaloo ja rahva huvides oleks see, kui tõde saaks selgeks. „Tänapäevaste vahenditega on võimalik tõde välja selgitada ning kui Vilmsi sugulased ei ole selle vastu, siis justiitsministrina näen, et esimese kohtuministri saatust võiks uurida,“ ütles minister Maalehele.