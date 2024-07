AVATUD TALUD 2024 | Piim ei tulegi poest? Uustla talus näeb, kuidas üks õige piimalehm elab

Uustla talus on maakarja peetud juba aastakümneid, kuid põlvkondade vahetuse järel otsustasid nooremad, et seda piima tuleks rohkem väärtustada ja rajati tallu väike meierei.

Talu peremehe Siim Sooääre sõnul oli algselt plaan hakata tootma gouda juustu, aga see vajab valmimiseks vähemalt neli kuud, mis on väikese talumeierei jaoks liiga pikk aeg. Seetõttu otsustati katsetada hoopiski grilljuustu valmistamist. Tulemused olid üle ootuste head ja nüüd töödeldaksegi suurem osa talu 40 lehma piimatoodangust kohapeal grilljuustuks.

Grilljuustude valikus on erinevad maitsed. „Lisaks originaalile ehk maitsestamata juustule on valikus grilljuustud Saaremaa kadakamarjade, tšilli ja küüslauguga. Küüslaugu grilljuust kukkus välja isegi nii, et 2021. aastal tunnistati see aasta parimaks mahetoiduks. Lisaks sellele saab maakarja mahepiimast oivalist kohupiima ja ka jäätist, mida näiteks laatadel müümiseks valmistame,“ selgitab Siim.