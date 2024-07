Sierra viimane teekond. Romukampaania viis kunagise uhke sünnipäevakingituse metallipurustisse

2000. aastal nuputas Siret Koppel koos lähedaste ja sõpradega, mida kinkida ema Üllele 40. sünnipäevaks. Samal ajal pakkus üks tuttav, et tal on tipp-topp korras Ford Sierra, kütusekulu on aga suur ja ei raatsi sellega sõita ning lihtsalt seisab.