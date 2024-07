Vägikaikavedu riigiga jätkub: hooldereformi raha pärast hakkab iga KOV eraldi halduskohtusse pöörduma

Eelmise aasta lõpus pöördusid Põlva ja Räpina vallavolikogu ning Tartu linnavolikogu riigikohtusse, kuna leidsid, et hooldereformiga tekkinud lisakohustus aidata inimestel hooldekodukohta kinni maksta on riiklik ülesanne, kuid riik pole selleks raha ette näinud. See rikkus volikogude hinnangul põhiseaduses sätestatud tagatist, et omavalitsusüksusel on õigus talle seadusega pandud riiklike kohustuste täielikule finantseerimisele riigieelarvest.