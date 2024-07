Arendaja Megaron-E omandas aastaid raskustega võidelnud puitmajatootja EstHus

Aastaid Eesti tööstust ja eksporti vedanud puitmajasektor kukkus eelmisel aastal koos ülejäänud majandusega sügavale kriisi. „Väljakutsed on suuremad kui kunagi varem,“ ütles EstHusi tootejuht Marek Mardisoo. „Kõik turud, kus oleme seni toimetanud, on katastroofilises seisus, lihtsalt raha ei ole. Meil käib kõva töö, et neilt siiski midagi leida ning samal ajal otsime ka uusi välisturge.“