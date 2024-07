VAATA SAADET | Vastseliina maarahvalaat hoiab traditsioone au sees

Sel korral on sattunud kaamera ette nii noori, aga ka vanemaid inimesi. Ja vanemaid inimesi, keda noored teavad ja noori inimesi, keda veel ei tea keegi. Selge on aga see, et kõigil on laadal alati tore olla ning ühtmoodi palju tegemist jagub nii neile, kes laadal esimest korda, aga ka neile, kelle jaoks laat on üks olulistest traditsioonidest.