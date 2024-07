AVATUD TALUD 2024 | Mine Langemaal veinituurile, mis president Alar Karisele muljet avaldas

Langeproonide suguvõsa on Tihemetsas uhket viljapuude ja marjapõõsaste aeda pidanud juba aastakümneid. Kui perepoeg Priit isa käest järje üle võttis, tuli alustuseks otsustada, kuidas sellega edasi toimetada. Pragmaatilise mõtlemise ja inseneriharidusega mees otsustas, et kui juba, siis juba – laiendame ja väärindame!

Kõik joogid sünnivad Langemaa veinimajas täisverelistest Eestimaa viljadest: mustsõstar, aroonia, ebaküdoonia, õun ja üsna kohe lisandub ka kuslapuu. „Istanduses on kuslapuu juba olemas, aga toodet veel pole. Vaikselt laiendame ja katsetame uusi asju. Põhimõte on see, et toodame ainult sellisest toorainest, mis Eestimaal loomuomaselt kasvab ja võtta kohalikest maitsetest parim välja,“ ütleb Langeproon.