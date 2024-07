Miljon ruutmeetrit koolipinda vajab euronõuete kohaselt uuendamist

„Tänases ehitusseadustikus on kehtestatud energiatõhususe miinimumnõuded uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. See tähendab, parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone,“ kirjeldas Rohulaid-Kuusik.