Sibullillede kasvataja Timo Panini aias alustasid madalad aasia liiliad sel suvel esimestena õitsemist juba 20. juuni paiku. Kõige hilisemad on idaliiliad, mille ilu näeb augusti algul ning topeltõielised hübriidid alustavad augusti keskel. Nagu kõik sel suvel, on ka liiliate õitsemine nihkunud varasemaks. Samas on viimaste aastate kuumad ja põuased suved liiliatele olnud üsna meeltmööda. „Mina oma liiliaid pole kordagi kastnud ja kuivus ei ole neile mõjunud,“ selgitab Timo Panin.