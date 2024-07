PUIDUTURU GRAAFIKUD | Okaspuidu hind on aastaga kõvasti tõusnud

Möödunud aastaga on kõikide sortimentide hinnad selgelt kallimad. Männipalk on aastaga kallinenud 10,5% (8,10 €/tm), männipeenpalk 10,2% (7,40 €/tm), kuusepalk 20,3% (14,90 €/tm) ja kuusepeenpalk 18,2% (13,25 €/tm). Sellise aastase küllalt suure hinnatõusu põhjuseks on eelmise aasta juulis väga järsku kukkunud palgi hinnad, mis pärast seda hakkasid 2023. aasta teises pooles vaikselt ülespoole ronima.