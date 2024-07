Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Õhtul on sajuhooge vähem. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Kagu-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ka öösel sajab kohati hoovihma, esineb udu. Õhutemperatuur on 12 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi.