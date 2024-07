RMK juht Mikk Marran riigikontrolli auditist: „Nende tööks ongi olla keskmisest kriitilisem“

Kõige lihtsamalt tähendab see seda, et nüüd võib igaüks minna RMK kodulehele ja näpuga järge ajada, milline klient, millise koguse ja millise hinnaga on teiste ettevõtjatega konkureerides saanud.

Kestvuslepingute avalikustamine oli RMK uue juhatuse üks esimesi suuremaid otsuseid 2022. aasta lõpus. Jõudsime kiiresti seisukohale, et RMK tegeleb Eesti riigi kõige olulisema taastuva loodusressursi müügiga, ja riigi varaga tehtavate lepingute tingimused peaksid olema avalikud. Teavitasime sellest muudatusest oma lepingupartnereid korrektselt aasta ette ja kõigil oli võimalus otsustada uutel tingimustel jätkamise üle. Asja peamine kasu seisnebki selles, et protsess on läbipaistvam, paremini jälgitav. Keegi ei saa tulla ja öelda, et midagi tehakse saladuseloori taga.