Teisipäeval (23.07) jääb väike ülekaal madalama rõhuga vööndile. Öö on selgema taevaga ja olulise sajuta. Päeva jooksul arenevaist pilverünkadest sajab pärastlõunal hoovihma, on äikeseoht. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 14..19, päeval 22..28°C.