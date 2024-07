Pool suve on läbi ja tont passib põõsas

Käes on aeg, mille kohta me esivanemad ütlesid, et suvel olevat sügise kõrvad ja põõsastes passivad tondid. Hilissuve alguseks loeti 13. juulit – mareta- ehk karusepäeva. Jaagupipäev, 25. juuli andis aga märku, et viljakoristus pole kaugel. Mida selle tarkusega tänapäeval peale hakata?