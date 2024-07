SIMMANIST AVINURMES | Kas tünnilaadal on tünnid või suur tünn?

Avinurme tünnilaat on põnev sündmus - võiks ju nime järgi arvata, et tegemist on Eesti suurima kümblustünnide väljanäitusega. Tegelikult on tegemist siiski ühe suure laadaga, kus pakutakse kõike ja kõigile. Simmanist sõitis sinna kohale ja uuris, mis inimestel kotis ja mis muljed muidu laadalt meelde jäävad.