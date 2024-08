Rohekas õõskeel kipub Eestist taanduma

Miks on selle orhidee „käpp“ nõnda halvasti käinud? Ühest küljest poollooduslike karjamaade kinnikasvamise tõttu. Kogunev kulukiht ei ole õõskeelele meeltmööda. Teisalt tekib vägisi tundmus, et oma mõju on ka kliima muutumisel. Sest miks lõuna pool toimub taandumine (näiteks Leedus oli paari aasta eest alles vaid neli viimast taime), sellal kui Norra mägedes ja ka Soomes Lapimaal vohab õõskeeli kui murdu. Sealsed suved on jahedad ja pigem niiskuseküllased.