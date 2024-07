ILMATEADE | Tugeva vihma ja üleujutuse oht: pärastlõunal ja õhtul kisub ilm kohati äikeseliseks

Täna on vahelduva, Ida-Eestis vähese pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev. Mandri-Eestis on kohati äikest. Kirde-Eestis on saju võimalus väike. Puhub valdavalt lõunakaare, rannikul briisituul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20..26, Ida-Eestis kuni 28°C.