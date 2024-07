Biznaga - Costa del Soli aromaatne sümbol

AirBalticu lend saabub Malagasse hilisel pärastlõunal ja seega on õhtu linnaga esimeseks tutvumiseks veel noor. Kaitseks päikese eest on üle terve laia, kaunite majadega ääristatud linna peatänava kinnitatud katuste kohale suured varjud, mis annavad tänavale omapärase valguse. Selle all, keset tänavat, seisavad valgetes pluusides ja mustade pükstega mehed, jalas mugavad espadrillid ning taljet ilustamas lai punane vöö. Käes hoiavad nad kandikuid biznagadega, mis kujutavad endast tegelikult taimseid kompositsioone. Need mehed on biznaguerod, kes valmistavad ja müüvad biznagasid.